"Когда закрыли каналы Медведчука": Надежда Савченко показала, как доит коров (фото)

Экс-нардеп Надежда Савченко показала, чем занимается в свободное время.

Об этом она написала у себя в Фейсбук.

"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность помогаю хорошим людям", - написала она.

На обнародованных снимках видно, как она доит коров, поливает рассаду и подметает улицу.

Фотографии прокомментировал блогер Мирослав Олешко.

"Когда закрыли телеканалы Медведчука и его заправки Glusco", - написал он.

Как известно, Надежда Савченко в июле 2014 попала в плен к боевикам, после чего была вывезена на территорию РФ. В июне того же года была приговорена российским судом к 22 годам заключения, однако в 2016 году ее помиловали.

В 2019 году она баллотировалась в Раду в одномандатном округе №51 (Донецкая область), однако там за нее проголосовали всего восемь человек.

В январе 2021 года она попала в еще один скандал, когда призвала почтить память погибших на Донбассе российских террористов.