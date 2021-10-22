"Хитрий план?" Савченко після скандалу з фейковими документами пророкують крісло Зеленського
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 52
Після скандалу Савченко назвали лідером антивакцинаторів в Україні
В українському інформпросторі дуже бурхливо відреагували на скандал з підробкою ковід-сертифікатів, в чому звинуватили екс-нардепа Надію Савченко та її молодшу сестру Віру. Політологи, журналісти і просто небайдужі українці як критикують вчинок колишнього політика, так і вважають його "геніальним ходом" по поверненню колишньої популярності.
Так, український політолог Євген Магда пише на своїй сторінці в "Фейсбуці", що Савченко вміло повернули в інформпростір як "ікону антиваксів" (людей, які виступають категорично проти ковідних щеплень).
Вторить Магді і журналіст Олександр Рудоманов: "А якщо затримання Савченко не дурість, як ви подумали, а хитрий план? Вона стане лідером антиваксів, а потім на хвилі цього виграє вибори президента".
Історія з фейковим сертифікатом породила хвилю мемів і жартів:
Втім, настільки позитивно і з гумором налаштовані аж ніяк не всі.
Наприклад, нардеп Олександр Горенюк назвав історію з фальсифікацією документу "абсолютно ганебним інцидентом від Героя України і колишнього народного депутата в той час, коли в країні щодня занедужують майже 24 тисячі українців".
"Сьогодні це питання життя і смерті. Тому жорсткі дії Дениса Монастирського (глава МВС — ред.) і його команди підтримую на 100%. Тут не повинно бути компромісів", — написав нардеп.
А нардеп Олексій Жмеренецкій і зовсім закликає всіх політиків показати свої сертифікати про вакцинацію, щоб уникнути подібних ситуацій, які політик називає "дном".
Нагадаємо, в поліції після інциденту в Борисполі, де у сестер Савченко виявили липові сертифікати про вакцинацію, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За "використання завідомо підробленого документа" жінкам загрожує до двох років в’язниці.
Відзначимо, що останнім часом Надія Савченко далека від політики. Ми повідомляли, що екс-нардеп заробляє собі на життя тим, що шиє м’які іграшки у вигляді автомобілів, які продає по 8000-20000 гривень.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-