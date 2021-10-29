Укр

Поддельные COVID-сертификаты сестер Савченко: подозрение вручено

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Вера и Надежда Савченко. Новость обновлена 29 октября 2021, 19:03
Вера и Надежда Савченко.

Подозрение вручили спустя неделю после инцидента.

Борьба с поддельными ковид-сертификатами в Украине продолжается, и для правосудия не важен статус человека. Так, сестрам Савченко Надежде и Вере, которых остановили по прилету в аэропорту Борисполь с документами, содержащими признаки подделки, вручили подозрение в их использовании. 

Об это на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. 

Он также отметил, что ответственность за нарушение закона должны быть готовы понести все граждане, в независимости от положения в обществе. Сообщил Монстырский также и часть статистики — за текущую неделю начаты 59 уголовных дел из-за подделок коронавирусных документов: результатов тестирования и сертификатов о вакцинации. 

Напомним, "Телеграф" сообщал, что сестер Савченко остановили во время проверки в аэропорту 22 октября — у их сертификатов не считывался специальный QR-код, с помощью которого погранслужба проверяет подлинность документа. При этом воспользоваться приложением "Дия" бывшая нардеп отказалась, аргументируя тем, что не считает его законным. Весь инцидент попал на видео. 

После задержания сестер Савченко общественность разразилсь шутками и "предсказаниями" назвав Надежду лидером противников вакцинации и пророча ей кресло президента.

Теги:
#Сертификаты #Надежда Савченко #Вера Савченко #Covid-19
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