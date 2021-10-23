Укр

Не читался QR-код сертификатов: появилось видео задержания сестер Савченко в аэропорту

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Вера и Надежда Савченко. Новость обновлена 23 октября 2021, 08:24
Вера и Надежда Савченко.

В Украину их все же впустили.

Инцидент с сестрами Савченко, которых задержали в аэропорту "Борисполь" за вероятное использование поддельных COVID-сертификатов попал на видео. 

Его разместил Телеграм-канал Инсайдер.

Документы, у которых QR-код не распознавался программой, обнаружили при проведении паспортного контроля по возвращении в Украину. 

На видеозаписи у пограничника проходит диалог с Надеждой Савченко, может ли она сгенерировать сертификат в "Дие", на что экс нардеп сообщает, что считает приложение незаконным, поскольку туда вносятся личные данные. Когда ей сообщили, что прибудет полиция Савченко поинтересовалась, где туалет и место для курения. 

Отметим, Надежда Савченко подделку сертификата отрицает. 

COVID-сертификаты украинские пограничники используют программу SafeBorder, разработанную ЕС совместно с Министерством цифровой трансформации. За последние три недели сертификатов с признаками подделки или фальсификации вычислили около 300. 

Напомним, "Телеграф" писал, что задержание сестер Савченко в аэропорту под Киевом породило ряд мэмов в соцсетях, некоторые сочли это пиар-ходом.

Теги:
#Борисполь #QR-код #Коронавирус #сертификат вакцинации
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