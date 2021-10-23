Не читался QR-код сертификатов: появилось видео задержания сестер Савченко в аэропорту

В Украину их все же впустили.

Инцидент с сестрами Савченко, которых задержали в аэропорту "Борисполь" за вероятное использование поддельных COVID-сертификатов попал на видео.

Его разместил Телеграм-канал Инсайдер.

Документы, у которых QR-код не распознавался программой, обнаружили при проведении паспортного контроля по возвращении в Украину.

На видеозаписи у пограничника проходит диалог с Надеждой Савченко, может ли она сгенерировать сертификат в "Дие", на что экс нардеп сообщает, что считает приложение незаконным, поскольку туда вносятся личные данные. Когда ей сообщили, что прибудет полиция Савченко поинтересовалась, где туалет и место для курения.

Отметим, Надежда Савченко подделку сертификата отрицает.

COVID-сертификаты украинские пограничники используют программу SafeBorder, разработанную ЕС совместно с Министерством цифровой трансформации. За последние три недели сертификатов с признаками подделки или фальсификации вычислили около 300.

Напомним, "Телеграф" писал, что задержание сестер Савченко в аэропорту под Киевом породило ряд мэмов в соцсетях, некоторые сочли это пиар-ходом.