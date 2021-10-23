Не читався QR-код сертифікатів: з’явилося відео затримання сестер Савченко в аеропорту

В Україну їх все ж впустили.

Інцидент з сестрами Савченко, яких затримали в аеропорту "Бориспіль" за ймовірне використання підроблених COVID-сертифікатів потрапив на відео.

Його розмістив телеграм-канал Інсайдер.

Документи, у яких QR-код не розпізнався програмою, виявили під час проведення паспортного контролю після повернення в Україну.

На відеозаписі у прикордонника проходить діалог з Надією Савченко, чи може вона згенерувати сертифікат в "Дії", на що екснардеп повідомляє, що вважає додаток незаконним, оскільки туди вносяться особисті дані. Коли їй повідомили, що прибуде поліція Савченко поцікавилася, де туалет і місце для куріння.

Відзначимо, Надія Савченко підробку сертифіката заперечує.

COVID-сертифікати українські прикордонники використовують програму SafeBorder, розроблену ЄС спільно з Міністерством цифрової трансформації. За останні три тижні сертифікатів з ознаками підробки або фальсифікації вирахували близько 300.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що затримання сестер Савченко в аеропорту під Києвом породило ряд мемів в соцмережах, деякі вважали це піар-ходом.