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Підроблені сертифікати COVID сестер Савченко: підозра вручена

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Віра та Надія Савченко. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 19:03
Віра та Надія Савченко.

Підозру вручили за тиждень після інциденту.

Боротьба з підробленими ковід-сертифікатами в Україні продовжується, і для правосуддя не важливий статус людини. Так, сестрам Савченко Надії та Вірі, яких зупинили після прильоту в аеропорт Бориспіль з документами, що містять ознаки підробки, вручили підозру у їх використанні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він також зазначив, що відповідальність за порушення закону мають бути готові понести усі громадяни, незалежно від становища у суспільстві. Повідомив Монстирський також і частину статистики — за поточний тиждень розпочато 59 кримінальних справ через підробки коронавірусних документів: результатів тестування та сертифікатів про вакцинацію.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що сестер Савченко зупинили під час перевірки в аеропорту 22 жовтня — у їхніх сертифікатів не зчитувався спеціальний QR-код, за допомогою якого прикордонна служба перевіряє справжність документа. При цьому скористатися додатком Дія колишня нардепка відмовилася, аргументуючи тим, що не вважає його законним. Весь інцидент потрапив на відео.

Після затримання сестер Савченко громадськість вибухнула жартами та "передбаченнями" назвавши Надію лідером противників вакцинації та пророкуючи їй крісло президента.

Теги:
#Сертифікати #Надія Савченко #Віра Савченко #Covid-19
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