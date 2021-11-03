"Какие глупые люди!" В сети обсуждают митинг антивакцинаторов, парализовавший Киев

Ляшко назвал шествие антивакцинаторов насмешкой над медиками, а Найем вспомнил Дарвина — автора теории естественного отбора

В Украине очень бурно реагируют на многочисленный митинг в центре Киева, который оказался буквально парализован из-за шествия против вакцинации.

Так, одним из первых по поводу происходящего высказался на брифинге в прямом эфире глава Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал марш "насмешкой над медиками и родными людей, которые умерли от коронавируса".

"В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", — заявил министр.

Тем временем в "Фейсбуке" украинский политик и журналист Мустафа Найем с иронией задается вопросом: может демократию придумал Чарльз Дарвин — автор теории естественного отбора?

"Половину утра стоял в пробке и никак не мог выехать из правительственного квартала, потому что антивакцинаторы вспомнили о вмешательстве в их частную жизнь, — пишет Найем. — Они здесь как из-за неопытности, так и из-за нехватки информации о covid-19 на национальном уровне. Но это их законное право. И это право нужно уважать".

Реакция Найема на митинг в Киеве

О праве выбора пишут и пользователи, посмотревшие стрим корреспондента "Телеграфа" о том, что происходит в Киеве этим утром. Некоторые пользователи выступают категорически против вакцинации, другие — однозначно "за".

"Какие глупые люди! Ладно боятся вакцинироваться, это понятно. Но при такой статистике без масок лазить. Ладно молодежь, а пожилые люди. Это вероятно собрались те остатки населения, которые еще не встретились с ковидом, не болели тяжело, не хоронили близких. Участникам акции желаю остаться здоровыми после этого митинга", — пишет пользователь Ирина.

Досталось и экс-нардепу Надежде Савченко, которая возглавила этот митинг и теперь слывет в сети лидером антивакцинации в Украине. Пользователи не понимают, зачем народ идет за активисткой, и задаются вопросом: "кто она вообще такая", чтобы организовать столь опасные во время пандемии акции.

Движение в Киеве парализовано из-за митинга антивакцинаторов

"Телеграф" ранее сообщал, что Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение в использовании поддельных сертификатов о ковид-вакцинации.