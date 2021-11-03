Укр

Третьи в мире по смертности от COVID-19: в чем Украина "лидирует" еще

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России
Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России

Украина вошла в пять мировых антилидеров по количеству новых случаев коронавируса в сутки

Невзирая на то, что суточная статистика по коронавирусу в Украине не стала рекордной (инфицировано 19455 человек и 700 умерли), наша страна вошла в ТОП-5 стран с самым большим количеством зараженных людей. 

По информации "Коронавирус-инфо" — официального Телеграмм-канала Минздрава, по количеству новых случаев COVID-19 в мире 3 ноября Украина заняла пятое место. Что же касается антирейтинга Европы, то здесь мы поднялись еще выше — на третье место, уступив "первенство" лишь России и Великобритании. 

Что же касается смертности, то здесь ситуация еще хуже: в мире Украина оказалась на третьем месте по количеству летальных случаев за сутки и на втором — среди стран Европы.

К слову, в ЕС, где вакцинировано свыше 70% населения, смертность в разы ниже. К примеру, в Нидерландах — всего 18 человек, а это почти в 40 раз меньше, чем у нас.

Украина лидирует по смертности от ковида в мире и ЕС
Украина лидирует по смертности от ковида в мире и ЕС

Напомним, коронавирус штамма "Дельта" не только распространяется быстрее других мутаций, но и характерен стремительной динамикой течения болезни. Доктор Тарас Жиравецкий приводит пример из своей практики, при котором состояние ковидного пациента с температуры в 36,7 градусов ухудшилось до критического.

Теги:
#Европа #Смертность #Антирейтинг #Коронавирус
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