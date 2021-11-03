"Готов заплатить": нардеп-антивакцинатор рассказал, как попадет в Раду без ковид-сертификата

Депутат от "Слуги народа" не будет вакцинироваться, даже когда допуск в Раду сделают по ковид-сертификатам

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который еще в начале пандемии называл коронавирус выдумкой, признался, что не готов вакцинироваться даже когда в Раде усилят карантин и пропуск будет только по ковид-сертификатам.

Камельчук рассказал журналистам в кулуарах парламента, что готов тратить на ПЦР-тесты по 3000-4000 грн в месяц.

"Так же, как и поездки за границу, сделаю ПЦР-тест и все. Нетрудно подсчитать, если мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум две сертификата в неделю мне нужно. Они стоят от 500 грн. То есть 3000-4000 гривен минимум в месяц мне нужно. Я готов заплатить", — признался Камельчук.

Отметим, что нардеп известен своей антивакцинаторской позицией и ранее на вопрос, как он будет участвовать в заседаниях Рады, если допуск будет только по сертификатам, он отвечал: "Секрет".

Напомним, 3 ноября в Украине началось с митингов антивакцинаторов в центре Киева, которые буквально парализовали движение в городе.

В сети обсуждают их шествие: некоторые поддерживают, другие — называют глупыми людьми, которые еще не сталкивались с коронавирусом.