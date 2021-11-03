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"Готовий заплатити": нардеп-антивакцинатор розповів, як потрапить до Ради без ковід-сертифіката

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Камельчук спочатку казав, що коронавірус — вигадка Новина оновлена 03 листопада 2021, 13:00
Камельчук спочатку казав, що коронавірус — вигадка

Депутат від "Слуги народу" не вакцинуватиметься, навіть коли допуск до Ради зроблять за ковід-сертифікатами

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який ще на початку пандемії називав коронавірус вигадкою, зізнався, що не готовий вакцинуватися навіть коли в Раді посилять карантин і перепустка буде лише за ковід-сертифікатами.

Камельчук розповів журналістам у кулуарах парламенту, що готовий витрачати на ПЛР-тести по 3000-4000 грн на місяць.

"Так само, як і поїздки за кордон, зроблю ПЛР-тест і все. Неважко підрахувати, якщо ми працюватимемо через тиждень на пленарних засіданнях три тижні поспіль, то мінімум два сертифікати на тиждень мені потрібні. Вони коштують від 500 грн. Тобто 3000-4000 гривень щонайменше на місяць мені потрібно. Я готовий заплатити", — зізнався Камельчук.

Зазначимо, що нардеп відомий своєю антивакцинаторською позицією і раніше на питання, як він братиме участь у засіданнях Ради, якщо допуск буде лише за сертифікатами, він відповідав: "Секрет".

Нагадаємо, 3 листопада в Україні розпочалося з мітингів антивакцинаторів у центрі Києва, які буквально паралізували рух у місті.

У мережі обговорюють їхню ходу: деякі підтримують, інші називають дурними людьми, які ще не стикалися з коронавірусом.

Теги:
#Антівакцінаторство #Слуга народу #Юрій Камельчук #ПЛР-тести
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