Нардеп, назвавший коронавирус "выдумкой", выступит на сессии ПАСЕ по теме Covid-паспортов

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее оскандалился тем, что называл коронавирус выдуманной болезнью, но оправдавшийся впоследствии за высказывания о вирусе, выступит в ПАСЕ на тему COVID-паспортов.

Об этой иронии судьбы сам нардеп рассказал в Facebook.

"В Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ", - отчитался парламентарий, добавив, что стоит на позиции сохранения баланса "между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что актуально особенно летом".

Как сообщал "Телеграф", ранее Камельчук рассмешил заявлением про вред проституции и ведов.

Также буквально недавно Камельчук попал в скандал с неправильной парковкой авто. За рулем сидела супруга нардепа. Защищая ее от претензий журналиста программы "ЗупиниЛося", Камельчук назвал последнего "быдлотой".