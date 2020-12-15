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"Слуга" Камельчук оправдался за скандальные слова про коронавирус и вакцину

"Слуга" Камельчук оправдался за скандальные слова про коронавирус и вакцину
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

"Слуга народа" Юрий Камельчук сделал громкое заявление касательно COVID-19. Он заявил, что коронавирус - это выдуманная болезнь.

Теперь же он утверждает, что имел ввиду не совсем то, что озвучил.

В эфире телеканала "Украина 24" он объяснил, что верит в то, что люди действительно болеют коронавирусом, и благодарен врачам за их работу.

"Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, различными видами различной степени тяжести, верю, что есть SARS , и он был идентифицирован давно существующих коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. в 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус ", - говорит нардеп.

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Его заявление о "выдуманности болезни" подразумевало "манипулирование цифрами и статистикой".

"Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким образом от невакцинированных человека", - отмечает Камельчук.

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Все по теме:

Коронавирус, Слуга народа, Covid-19, Юрий Камельчук.

Автор:

Телеграф
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