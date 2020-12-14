Нардеп "Слуги народа" назвал COVID-19 выдуманной болезнью (видео)

Коронавирус COVID-19 - это выдуманная болезнь. Вакцины от нее не вызывают доверия.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга Народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала НАШ.

"Выводы по вакцине, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а временем и последствиями, то есть какими-то побочными эффектами, есть они или нет", - говорит он.

Он заявил, что для него кажется ненормальным, что отовсюду говорят об результативности вакцины 70%.

В связи с этим, у нардепа появился вопрос: "если у вакцины стоит такая эффективность, то что именно она лечит?".

"Я сейчас серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно от выдуманной выдуманной болезни COVID-19", - подчеркнул он.

В ответ его собеседник, генеральный директор Смарт Мэритайм Групп Василий Федин, заявил, что они оба не являются экспертами в области медицины, поэтому не могут точно утверждать о неэффективности вакцины.