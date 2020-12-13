Локдаун в Украине могут ввести раньше запланированного: озвучено условие

В Украине локдаун могут ввести раньше запланированного срока.

Об этом рассказал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

Говоря об условиях введения жесткого карантина, он назвал цифру в 32-35 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Однако он также обратил внимание на то, что при этом стоит учитывать, что количество доступных коек для инфицированных, уровень обеспечения оных кислородом, а также число больниц, привлеченных для борьбы с пандемией.

На уточняющий вопрос о том, будет ли думать Кабмин о том, чтобы ввести локдаун ранее запланированного срока при достижении этого уровня новых случаев коронавируса в стране, Немчинов ответил утвердительно.

"Да, но надо полагать, что кроме выявленных, есть еще вопросы госпитализированных", - сказал он, отметив, что Минздрав работает над тем, чтобы довести количество койко-мест до 90 тысяч и подключить к кислороду 40 тысяч из них уже до конца года.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 13 декабря зафиксировано более 9 тысяч новых случаев COVID-19.