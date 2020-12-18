"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее назвал COVID-19 выдуманной болезнью, отличился новым заявлением про вред проституции и ведов.

Видео с его заявлением опубликовала журналистка Диана Буцко.

"Проституция забирает энергию у женщины, которая занимается этим и она явно не додает энергии мужчине, который идет к подобной женщине", - сказал он, отметив что подобный подход очень хорошо описан в ведических культурах.

Он также добавил, что раздача своей энергии, особенно иностранцам, приводит "к уменьшению энергии в данной стране, в частности, в Украине".

"Оказывается, согласно ведическим "науками", секс-работницы раздают энергию страны, занимаясь сексом с иностранцами", - не смогла сдержаться от комментариев журналистка.

Как сообщал "Телеграф", ранее Камельчук оправдался за свои слова про коронавирус.