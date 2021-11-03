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Кількість госпіталізацій та летальних випадків знову зросла: свіжа статистика COVID-19

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 03 листопада 2021, 08:26
Коронавірус в Україні

У антилідерах захворюваності цієї доби опинився Київ

Ранок середи, 3 листопада, в Україні розпочинається з 23 393 нових випадків коронавірусу. Якщо порівнювати з попередньою добою, то кількість хворих знову підскочила на декілька тисяч.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

В Україні за добу:

  • госпіталізовано – 5 935 осіб (напередодні — 3 188);
  • летальних випадків – 720 (днем раніше — 700);
  • одужало – 11 937 осіб (до цього — 12 639);
  • захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник (попередні дані 1 263 і 339 відповідно).

Так, за добу в Україні динаміка госпіталізацій знову суттєво зросла. Така ж ситуація спостерігається і з кількістю летальних випадків. Також значно більше цієї доби захворіли дітей та медпрацівників. При цьому кількість пацієнтів, які побороли COVID-19, знову пішла на спад.

У регіональному розрізі найбільше нових випадків знову фіксують у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.  

Найменший приріст хворих коронавірусом спостерігається у Кіровоградській області (119 випадків). На Закарпатті за добу виявили 330 нових хворих.

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 979 086;
  • одужали – 2 466 674;
  • летальних випадків – 69 447;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Нагадаємо, що напередодні Україна стала однією з країн, де смертність від коронавірусу була найвищою у світі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі показали відео ковідного кладовища в Одесі — кількість "свіжих" могил вражає.

Теги:
#Україна #Статистика #Міністерство охорони здоров'я #Коронавірус #Covid-19
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