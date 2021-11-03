Кількість госпіталізацій та летальних випадків знову зросла: свіжа статистика COVID-19
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У антилідерах захворюваності цієї доби опинився Київ
Ранок середи, 3 листопада, в Україні розпочинається з 23 393 нових випадків коронавірусу. Якщо порівнювати з попередньою добою, то кількість хворих знову підскочила на декілька тисяч.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
В Україні за добу:
- госпіталізовано – 5 935 осіб (напередодні — 3 188);
- летальних випадків – 720 (днем раніше — 700);
- одужало – 11 937 осіб (до цього — 12 639);
- захворіли 1 406 дітей та 421 медпрацівник (попередні дані 1 263 і 339 відповідно).
Так, за добу в Україні динаміка госпіталізацій знову суттєво зросла. Така ж ситуація спостерігається і з кількістю летальних випадків. Також значно більше цієї доби захворіли дітей та медпрацівників. При цьому кількість пацієнтів, які побороли COVID-19, знову пішла на спад.
У регіональному розрізі найбільше нових випадків знову фіксують у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Найменший приріст хворих коронавірусом спостерігається у Кіровоградській області (119 випадків). На Закарпатті за добу виявили 330 нових хворих.
З початку пандемії в Україні:
- захворіли – 2 979 086;
- одужали – 2 466 674;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
Нагадаємо, що напередодні Україна стала однією з країн, де смертність від коронавірусу була найвищою у світі.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі показали відео ковідного кладовища в Одесі — кількість "свіжих" могил вражає.
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