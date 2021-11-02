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Кількість смертей від коронавірусу різко підскочила: як Україна пережила минулу добу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Коронавірус в Україні Новина оновлена 02 листопада 2021, 08:26
Коронавірус в Україні

Одужали від коронавірусу 12 639 пацієнтів за добу

В Україні станом на ранок вівторка, 2 листопада, зафіксували 19455 нових випадків коронавірусу. Після незначного спаду минулої доби, рівень захворюваності знову суттєво підвищився.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За добу в Україні:

  • госпіталізували – 3 188 (напередодні — 3828);
  • летальних випадків – 700 (днем раніше — 298);
  • одужали – 12 639 (до цього — 5885).

Крім того, захворіли 1 263 дітей та 339 медичних працівників.

Якщо порівнювати з попередніми показниками, то за добу суттєво покращилася ситуація з кількістю одужань серед пацієнтів з COVID-19. Однак, рівень смертності підвищився у 2,5 раза — з менше ніж 300 летальних випадків зріс до 700.

У регіонах найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).  

З початку пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 955 693;
  • одужали – 2 454 737;
  • летальних випадків – 68 727;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 512 577.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити, а чого в жодному разі не можна у перші дні коронавірусу — найважливіші рекомендації Міністерства охорони здоров’я.

Також ми писали, що Україні загрожує одразу два нові штами коронавірусу.

Теги:
#Україна #Міністерство охорони здоров'я #Коронавірус #Covid-19
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