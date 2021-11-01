Україні загрожує одразу два нові штами коронавірусу: що відомо

На території Росії зафіксували одразу трьох заражених "лямбда"-штамом хворих

Україна, медична система якої і так бореться із наслідками чергової хвилі COVID-19, може незабаром зіткнутися з новими мутаціями коронавірусу. Все тому, що в сусідній Росії зареєстровано трьох заражених "мю"-варіантом та одного хворого із "лямбда"-штамом.

"Телеграф" вирішив розібратися, чим же такі небезпечні ці два варіанти вірусу і чи може це посилити ситуацію із захворюваністю в нашій країні.

Заразна "Лямбда"

"Лямбда"-варіант коронавірусу ще називають "андським", тому що вперше вчені його виявили на території Перу. Сталося це ще у серпні 2020 року.

Незважаючи на те, що з першого зараження пройшло більше року, вчені не надто просунулися в дослідженнях цього штаму.

Мю-варіант коронавірусу

Втім, це не заважає дослідникам вважати, що "Лямбда" може виявитися небезпечнішою за "Дельту", чия швидкість поширення і без того лякає. У разі "лямбда"-варіанту стверджується про більшу резистентність до антитіл. Простими словами, цей вірус набагато важче нейтралізувати із допомогою лікування.

Ще одна проблема "Лямбди" в тому, що до неї можуть легко бути схильні навіть ті люди, які раніше перехворіли або вакцинувалися. Все тому, що цей варіант легше "уникає" реакції людської імунної системи. Тож навіть наявність антитіл у крові не є гарним захистом від "лямбда"-штаму.

У Росії поки відомо лише про один випадок інфікування цим варіантом, проте він має високу заразність. Це підтверджується тим фактом, що в Перу понад 80% населення хворіли саме на "Лямбду".

Недосліджений "Мю"

Про цей штам стало відомо у січні 2021 року. Інша назва "Мю"-варіанту коронавірусу, яку можна зустріти в мережі, — "колумбійський".

Вчені встигли з’ясувати, що "Мю" поєднує у собі сім різних генетичних мутацій. Деякі з них визначають швидке поширення вірусу, деякі — сприяють більшій стійкості до антитіл.

Лямбда-варіант коронавірусу

Поки прийнято вважати, що "мю"-варіант не є небезпечнішим, ніж "Лямбда". Принаймні, перші дослідження свідчать, що щеплені Pfizer люди краще опираються цьому штаму. Однак швидкість поширення вірусу все одно викликає занепокоєння серед вчених.

Фіксувалися випадки зараження "Мю" у різних країнах Європи, зокрема Бельгії, Іспанії та Італії. Тепер же українцям реально варто занепокоїтися, адже одразу три випадки з "мю"-варіантом виявлено в Росії.

Підвищену обережність слід проявити, адже "Дельту", що вирує зараз, в Україну "завезли" саме з території РФ — у червні 2021 року. Цей варіант продовжує поширюватися в нашій країні та відкривати вченим нові симптоми коронавірусу.

Будьте уважні до свого здоров’я, а "Телеграф" підкаже, як за допомогою симптомів можна визначити, чи ви захворіли на коронавірус.