Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)

Харківська область вже кілька днів поспіль залишається серед лідерів з поширення COVID-19.

В Україні ситуація з коронавірусом продовжує залишатися поганою і хоч у неділю, 31 жовтня, було зафіксовано деяке зниження кількості нових випадків інфікування, проте зросла кількість нових госпіталізацій. У лідери з нових випадків COVID-19 знову вибилася Харківська область.

Кореспонденту "Телеграфа" вдалося побувати в міській лікарні №22 та показати, що справді там відбувається.

Згідно з офіційними даними, на ранок неділі по всій Україні було зафіксовано 17430 нових заражених, з них на Харківщині – 1934.

Станом на 29 жовтня наша країна опинилася у світових антилідерах динаміки COVID-19. За кількістю нових смертей Україну випереджає лише Росія, а з нових випадків ми опинилися на четвертому місці, поступившись Британії, США та Росії.

Далі без зайвих слів пропонуємо подивитися фото з лікарні та зробити висновки.

Заправлення кисневого бака

Медики у лікарні

Пацієнти на ШВЛ

Доставка кисневого балона

Нагадаємо, у МОЗ нагадують, що єдиним дієвим способом зупинити поширення хвороби була і залишається вакцинація. У зв’язку з цим відомство запустило показову соціальну рекламу.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф