"Можна обдурити себе, але не COVID": МОЗ запустило показову рекламу вакцинації (відео)

Ролик ставить за мету мотивувати людей отримати щеплення від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я України запустили соціальну рекламу із закликом вакцинуватися проти COVID-19.

Сюжет ролика оповідає про життя простих українців, які займаються своїми повсякденними справами, поки в реанімаціях помирають інфіковані люди.

На відео також озвучуються головні аргументи невакцинованих людей, серед яких молодий вік, міцний імунітет та банальне "мене пронесе".

"Можна обдурити себе, але не COVID. Вакцинуйся", — йдеться у ролику.

Як повідомлялося раніше, станом на суботу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 26 198 нових випадків інфікування коронавірусом, при цьому одужали менш як 10 тисяч людей. Також за добу померла 541 особа.

Найбільша кількість нових випадків хвороби була виявлена у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях.

Варто зазначити, що ажіотаж спостерігається біля пунктів вакцинації. Наприклад, в Івано-Франківській області в одному з таких несподівано закінчилися доступні вакцини, після чого обурені люди заблокували медиків і зажадали від них продовжити вакцинацію. У справу довелося втручатися поліцейським.

Водночас величезні черги спостерігаються навіть у столиці. Цілком імовірно, що це пов’язано з переходом Києва до "червоної зони" з 1 листопада.