Протипоказання до COVID-вакцинації: яку відстрочку від щеплення можна отримати

Абсолютне протипоказання лише одне – гостра реакція на першу дозу, але й тут є нюанс.

У МОЗ опублікували перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу та уточнили, що частина з них — тимчасові.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Хто і як визначає наявність протипоказань

Тимчасове або постійне протипоказання до вакцинації можуть визначити сімейний чи лікуючий лікар. Для остаточного рішення може знадобитись огляд профільного фахівця. Якщо протипоказання пов’язане з конкретною вакциною, можна зробити щеплення іншою.

Які бувають протипоказання

До постійних абсолютних належить лише один пункт — гостра алергічна реакція першу дозу вакцини чи непереносимість її компонента. У цьому випадку може бути рекомендовано іншу вакцину.

До тимчасових відносять:

гострий стан хвороби з температурою вище 38 — щепитися можна після одужання (довідка видається на 2 тижні від початку хвороби,

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою — вакцинація можлива через 90 днів після закінчення терапії (довідка видається на 3 міс.),

вакцинація від інфекційних хвороб (крім грипу) — можна зробити щеплення через два тижні, стільки ж діє довідка,

туберкулінова проба або аналіз на захворювання — вакцинація можлива після забору та інтерпретації аналізів. Якщо її зробити до, дослідження на туберкульоз потрібно відкласти на 28 днів.

коронавірус — якщо людина хворіла на COVID-19 щеплення можна робити не раніше ніж через 4 тижні після перших симптомів (підтвердженого ПЛР) або через три місяці. Якщо людина захворіла між вакцинаціями – не менше ніж 4 тижні перед введенням другої дози вакцини. Довідка діє до 3 міс.

У яких випадках вакцинація можлива, але потрібно бути обережними

онкологічне захворювання,

аутоімунні захворювання (особливі умови при використанні препарату "Ритуксимаб"),

імунодефіцит.

Остаточне рішення приймати потрібно проконсультувавшись із фахівцем.

Вагітність та лактація протипоказаннями не є, але одна з вакцин майбутнім мамам заборонена – CoronaVac.

Раніше "Телеграф" писав, що в США рекомендували щеплюватися вагітним, оскільки "цікаве" становище визнали фактором ризику при коронавірусі.