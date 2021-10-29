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Протипоказання до COVID-вакцинації: яку відстрочку від щеплення можна отримати

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Вакцинація може бути відкладена з низки причин. Новина оновлена 29 жовтня 2021, 15:45
Вакцинація може бути відкладена з низки причин.

Абсолютне протипоказання лише одне – гостра реакція на першу дозу, але й тут є нюанс.

У МОЗ опублікували перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу та уточнили, що частина з них — тимчасові.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Хто і як визначає наявність протипоказань

Тимчасове або постійне протипоказання до вакцинації можуть визначити сімейний чи лікуючий лікар. Для остаточного рішення може знадобитись огляд профільного фахівця. Якщо протипоказання пов’язане з конкретною вакциною, можна зробити щеплення іншою.

Які бувають протипоказання

До постійних абсолютних належить лише один пункт — гостра алергічна реакція першу дозу вакцини чи непереносимість її компонента. У цьому випадку може бути рекомендовано іншу вакцину.

До тимчасових відносять:

  • гострий стан хвороби з температурою вище 38 — щепитися можна після одужання (довідка видається на 2 тижні від початку хвороби,
  • лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою — вакцинація можлива через 90 днів після закінчення терапії (довідка видається на 3 міс.),
  • вакцинація від інфекційних хвороб (крім грипу) — можна зробити щеплення через два тижні, стільки ж діє довідка,
  • туберкулінова проба або аналіз на захворювання — вакцинація можлива після забору та інтерпретації аналізів. Якщо її зробити до, дослідження на туберкульоз потрібно відкласти на 28 днів.
  • коронавірус — якщо людина хворіла на COVID-19 щеплення можна робити не раніше ніж через 4 тижні після перших симптомів (підтвердженого ПЛР) або через три місяці. Якщо людина захворіла між вакцинаціями – не менше ніж 4 тижні перед введенням другої дози вакцини. Довідка діє до 3 міс.

У яких випадках вакцинація можлива, але потрібно бути обережними

  • онкологічне захворювання,
  • аутоімунні захворювання (особливі умови при використанні препарату "Ритуксимаб"),
  • імунодефіцит.

Остаточне рішення приймати потрібно проконсультувавшись із фахівцем.

Вагітність та лактація протипоказаннями не є, але одна з вакцин майбутнім мамам заборонена – CoronaVac.

Раніше "Телеграф" писав, що в США рекомендували щеплюватися вагітним, оскільки "цікаве" становище визнали фактором ризику при коронавірусі.

Теги:
#Коронавірус #Протипоказання #Covid-19
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