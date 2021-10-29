Протипоказання до COVID-вакцинації: яку відстрочку від щеплення можна отримати
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Абсолютне протипоказання лише одне – гостра реакція на першу дозу, але й тут є нюанс.
У МОЗ опублікували перелік протипоказань до вакцинації від коронавірусу та уточнили, що частина з них — тимчасові.
Про це повідомляє сайт МОЗ.
Хто і як визначає наявність протипоказань
Тимчасове або постійне протипоказання до вакцинації можуть визначити сімейний чи лікуючий лікар. Для остаточного рішення може знадобитись огляд профільного фахівця. Якщо протипоказання пов’язане з конкретною вакциною, можна зробити щеплення іншою.
Які бувають протипоказання
До постійних абсолютних належить лише один пункт — гостра алергічна реакція першу дозу вакцини чи непереносимість її компонента. У цьому випадку може бути рекомендовано іншу вакцину.
До тимчасових відносять:
- гострий стан хвороби з температурою вище 38 — щепитися можна після одужання (довідка видається на 2 тижні від початку хвороби,
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою — вакцинація можлива через 90 днів після закінчення терапії (довідка видається на 3 міс.),
- вакцинація від інфекційних хвороб (крім грипу) — можна зробити щеплення через два тижні, стільки ж діє довідка,
- туберкулінова проба або аналіз на захворювання — вакцинація можлива після забору та інтерпретації аналізів. Якщо її зробити до, дослідження на туберкульоз потрібно відкласти на 28 днів.
- коронавірус — якщо людина хворіла на COVID-19 щеплення можна робити не раніше ніж через 4 тижні після перших симптомів (підтвердженого ПЛР) або через три місяці. Якщо людина захворіла між вакцинаціями – не менше ніж 4 тижні перед введенням другої дози вакцини. Довідка діє до 3 міс.
У яких випадках вакцинація можлива, але потрібно бути обережними
- онкологічне захворювання,
- аутоімунні захворювання (особливі умови при використанні препарату "Ритуксимаб"),
- імунодефіцит.
Остаточне рішення приймати потрібно проконсультувавшись із фахівцем.
Вагітність та лактація протипоказаннями не є, але одна з вакцин майбутнім мамам заборонена – CoronaVac.
Раніше "Телеграф" писав, що в США рекомендували щеплюватися вагітним, оскільки "цікаве" становище визнали фактором ризику при коронавірусі.
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