Завезли из России: в Украине впервые обнаружили самый опасный штамм коронавируса

В Украине обнаружили два случая заражения коронавирусом типа "Дельта" (так называемый индийский штамм), который считается самой опасной формой COVID-19 из всех известных на данный момент.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В частности, два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Их уже госпитализировали, состояние стабильное.

"У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, две частных и две государственных. У нас нет именно тестов, которые обнаруживают "индийский" штамм, поэтому мы обратились к ВОЗ", - отметил Данилов.

При этом секретарь СНБО предположил, что предстоит полностью ограничить контакты с некоторыми странами из-за "индийского" штамма.

А Министерство иностранных дел Украины уже рекомендует украинцам воздержаться от поездок туда, где наблюдается наибольшая вспышка коронавируса из Индии. А именно:

в Индию;

в Великобританию;

в Португалию;

в Россию.

Как сообщал "Телеграф", в мае штамм "индийского" коронавируса подтвердился у польского дипломата, которого накануне эвакуировали из Индии.

А в конце апреля "индийский" COVID-19 нашли в Румынии.