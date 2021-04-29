По соседству с Украиной впервые обнаружили новый штамм COVID-19 из Индии

Власти Румынии, которая граничит с западной частью Украины, информируют о том, что в их стране выявили новый штамм коронавируса, который сейчас бушует в Индии.

Мутированный вирус обнаружили в крови 26-летнего пациента, который прибыл в европейскую страну около месяца назад.

По информации Reuters, коронавирус у парня протекает в легкой форме, и не является той заразной мутацией, которая спровоцировала всплеск заболеваемости и летальности в Индии.

Впрочем, риск привезти в Европу другие, более опасные штаммы очень высок. Сейчас в Румынии отслеживает вспышку коронавируса среди строителей, которые недавно вернулись из Индии.

Напомним, коронавирус у украинцев в последнее время протекает с симптомами, которые не схожи с проявлением болезни в 2020 году.