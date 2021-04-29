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Четверг, 29.04.2021
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Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы

Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф

Коронавирус у украинцев в последнее время протекает с симптомами, которые не схожи с проявлением болезни в 2020 году. 

Об этом в интервью ТСН сообщил директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко.

Так, прежде всего, речь идет о потере обоняние, что являлось характерным признаком ковида в первую-третью волну. Теперь же украинцы все чаще ощущают вкусы и запахи, хотя тесты на коронавирус оказываются положительными. 

"У инфицированных температура достигает 40 градусов, выраженная общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или по дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражения легких, характеризующееся двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Есть также поражения со стороны центральной нервной системы. Это — дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", — говорит о сегодняшнем проявлении коронавируса Федоренко.

Ранее мы сообщали, что коронавирус, который охватил всю Украину и привел страну к переполненным больницам и локдауну, вскоре может ослабить свою хватку.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Симптомы, Коронавирус, Течение коронавируса.
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