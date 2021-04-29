"Может вспышек ковида уже и не будет": врач поделился прогнозом о судьбе пандемии

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Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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06:27 Сегодня Телеграф

Коронавирус, который охватил всю Украину и привел страну к переполненным больницам и локдауну, может ослабить свою хватку. Таким мнением поделился в "Фейсбук" доктор Евгений Дубровский, спасающий людей от COVID-19 с начала его распространения по нашей стране. 

Эксперт считает, что следующая волна эпидемии если и случится, то будет не настолько сильной, как предыдущие. 

"Мы сейчас опять выходим на спокойный, нормальный ритм. Еще немного, и лето с его эффективными природными и социальными составляющими поможет более-менее безопасно пережить определенный промежуток времени, - считает доктор. - Может, вспышек ковида уже и не будет. Это при условии, что уже переболело подавляющее большинство населения".

Однако, продолжает Дубровский, коронавирус может стать сезонной болезнью, к которой до осенне-зимнего периода следует подготовиться как системе здравоохранения в целом, так и каждому из нас в отдельности.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что до Украины уже в мае доберется новый индийский штамм коронавируса. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Коронавирус, Covid-19, Евгений Дубровский, пандемии.
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