Новый штамм все ближе к Украине: в Польше нашли "индийскую" мутацию коронавируса

Штамм "индийского" коронавируса, подтвердился у польского дипломата, которого накануне эвакуировали из Индии.

Об этом сообщил профессор Ягеллонского университета Кшиштоф Пирч.

Согласно предоставленным данным, дипломат уже 7 дней состоит на учете в инфекционной больнице в Варшаве.

Тем временем, продолжаются исследования, чтобы показать, представляет ли этот штамм большую угрозу, чем другие.

Он вместе со своей семьей был доставлен в Польшу спецрейсом 26 апреля.

Do Polski dotarł ewakuowany wraz z rodziną z Indii chory (COVID-19) polski dyplomata. Misję zorganizowano, zachowując procedury bezpieczeństwa, w 48h dzięki współpracy wielu instytucji - @MSZ_RP @MZ_GOV_PL @PremierRP @LOTPLAirlines. Gratulacje za sprawną koordynację dla @RCB_RP pic.twitter.com/rHNc0SX0LM — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 25, 2021

Отметим, "индийский" штамм подробно не изучен, и не доказанно, является ли он более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Но, в Индии где его обнаружили, он распространился быстрыми темпами.

Так, за прошедшие сутки в местах тестирования Индии зарегистрировали 392 488 человека с коронавирусом.

Напомним, в Румынии, которая граничит с западной частью Украины, 29 апреля сообщили о выявлении нового штамма коронавируса, бушующего в Индии.