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Україна - перша у світі по смертях від COVID-19: у яких областях вмирають найчастіше

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Смертність від COVID-19 в Україні знову зросла Новина оновлена 02 листопада 2021, 10:51
Смертність від COVID-19 в Україні знову зросла

За весь час пандемії найбільше людей від COVID-19 померло у Києві

В Україні за минулу добу зафіксували 700 летальних випадків серед хворих на коронавірус. У антилідерах смертності опинився Київ та Полтавщина, хоча найбільше нових випадків було в Одеській області. При цьому серед країн світу наша країна за кількістю смертей опинилася на першому місці.

Про це свідчать дані системи моніторингу "СОТА" РНБО України.

За минулу добу найбільше смертей від коронавірусу було у Києві — тут померли 60 пацієнтів. На Полтавщині летальних випадків протягом доби було 57, а ще 56 смертей зафіксували у Львівській області. Також багато людей 1 листопада померли від коронавірусу у Херсонській (48) та Хмельницькій (42) областях.

При цьому найбільше нових випадків коронавірусу за попередню добу зафіксували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).  

За даними системи моніторингу worldometers, станом на 10 ранку вівторка, 2 листопада, Україна опинилася на першій сходинці світового списку за кількістю смертей від коронавірусу. Варто зазначити, що ситуація ще може змінитися, адже у таблиці оновилися дані не всіх країн. Зокрема, немає Росії, яка ще кілька днів тому мала значно вищі показники смертності, ніж в Україні.

Дані сайту Worldometers
Дані сайту Worldometers

За весь час пандемії в Україні від COVID-19 померли 68 727 громадян. Найбільше летальних випадків зафіксували у Києві — 6 268 осіб, Дніпропетровській області — 5 943 особи, Харківській області — 4739, Львівській області — 4602.

Дані щодо кількості летальних випадків від COVID-19
Дані щодо кількості летальних випадків від COVID-19

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україні загрожує одразу два штами коронавірусу — чим небезпечні ці два варіанти вірусу і чи може це посилити ситуацію із захворюваністю в нашій країні.

Теги:
#Україна #Смертність #Коронавірус #Covid-19
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