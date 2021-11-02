Возз’єднання антиваксерів: з’явилося моторошне відео з ковідного кладовища в Одесі

У мережі показали, що відбувається на цвинтарі, на якому ховають померлих від коронавірусу людей.

Після невеликого спаду нових випадків інфікування коронавірусом на вихідних в Україні знову зафіксували понад 19 тисяч нових хворих. За темпами поширення хвороби лідирує Одеська область із 1908 новими випадками за добу. А разом зі зростанням кількості хворих на місцевих кладовищах спостерігають сумну картину щодо збільшення кількості свіжих могил.

Одне з таких відео було оприлюднене у телеграм-каналі "Ху**а Одеса ".

Зазначається, що його було знято на Західному цвинтарі, на ньому видно кілька похоронних процесій та співробітників агентств. Всі вони одягнені в захисні костюми, що за словами автора вони роблять лише коли ховають померлих від COVID-19.

Автор відео каже, що за п’ять днів на цвинтарі додалося 120 нових могил.

Як повідомлялося раніше, лікар-інфекціоніст Євгеній Дубровський раніше розповів, чому в Україні провалилася кампанія з вакцинації. За його словами, через нові обмеження більшість прищеплених в Україні громадян є людьми працездатного віку, які сходили на курс імунізації, щоб не втратити роботу або мати можливість подорожувати. Водночас, каже він, ця група населення не створюватиме навантаження на медичну систему країни, на відміну від літніх українців, які за щепленням не поспішають.