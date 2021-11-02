Воссоединение антиваксеров: появилось жуткое видео с ковидного кладбища в Одессе

В сети показали, что происходит на кладбище, на котором хоронят умерших от коронавируса людей.

После небольшого спада новых случаев инфицирования коронавирусом на выходных, в Украине вновь зафиксировали более 19 тысяч новых заболевших. По темпам распространения болезни лидирует Одесская область с 1908 новыми случаями за сутки. А вместе с ростом количества больных, на местных кладбищах наблюдают печальную картину по увеличению количества свежих могил.

Одно из таких видео было обнародовано в телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

Отмечается, что оно было снято на Западном кладбище, на нем видны несколько похоронных процессий и сотрудников агентств. Все они одеты в защитные костюмы, что по словам автора они делают лишь когда хоронят скончавшихся от COVID-19.

Автор видео говорит, что за пять дней на кладбище добавилось 120 новых могил.

Как сообщалось ранее, врач-инфекционист Евгений Дубровский ранее рассказал, почему в Украине провалилась кампания по вакцинации. По его словам, из-за новых ограничений, большинство привитых в Украине граждан представляют собой людей трудоспособного возраста, которые сходили на курс иммунизации, чтобы не потерять работу или иметь возможность путешествовать. В то же время, говорит он, эта группа населения не станет создавать нагрузку на медицинскую систему страны, в отличие от пожилых украинцев, которые за прививками не спешат.