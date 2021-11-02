"Вакцина превратилась в пропуск": инфекционист ответил, почему украинцы массово умирают от COVID-19

Прививались не те, кто может создать нагрузку на медсистему.

Стресс, недостаточность вакцинации в группах рисках, проблемы в медицинской системе — такие причины повышения смертности от коронавируса в Украине этой осенью озвучил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

По его словам, вакцинационная кампания в Украине не достигла успеха из-за того, что привились не те, кому ковид может причинить наибольший вред — группы риска, в частности старшего возраста. Среди привитых — большинство представители работоспособного населения, которым нужно трудиться, путешествовать и угрожает увольнение в случае не вакцинации.

Также он отметил, что среди вакцинированных — много переболевших, для которых шанс попасть в стационар и создать нагрузку на систему и так мал.

Дубровский отметил, что в украинской медсистеме сохранилась критическая нехватка профильных специалистов — инфекционистов, пульмонологов и лечением коронавируса приходится заниматься даже хирургам и гинекологам.

Он рассказал, что многие пациенты, получив позитивный результат ПЦР-теста начинают паниковать. Многие — занимаются самолечением и принимают серьезные препараты без показаний.

Также врач затронул тему сравнения Украины и стран Европы, которые проходили коронавирус без серьезных проблем — Норвегии, Дании. Он напомнил, что в этих государствах уровень жизни и здоровья людей выше чем в Украине благодаря популяризации спорта и низкому уровню вредных привычек.

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