Укр

"Вакцина превратилась в пропуск": инфекционист ответил, почему украинцы массово умирают от COVID-19

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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"Ковид"-больница в Харькове Новость обновлена 02 ноября 2021, 12:46
"Ковид"-больница в Харькове

Прививались не те, кто может создать нагрузку на медсистему.

Стресс, недостаточность вакцинации в группах рисках, проблемы в медицинской системе — такие причины повышения смертности от коронавируса в Украине этой осенью озвучил врач-инфекционист Евгений Дубровский. 

По его словам, вакцинационная кампания в Украине не достигла успеха из-за того, что привились не те, кому ковид может причинить наибольший вред — группы риска, в частности старшего возраста. Среди привитых — большинство представители работоспособного населения, которым нужно трудиться, путешествовать и угрожает увольнение в случае не вакцинации. 

Также он отметил, что среди вакцинированных — много переболевших, для которых шанс попасть в стационар и создать нагрузку на систему и так мал. 

Дубровский отметил, что в украинской медсистеме сохранилась критическая нехватка профильных специалистов — инфекционистов, пульмонологов и лечением коронавируса приходится заниматься даже хирургам и гинекологам.

Он рассказал, что многие пациенты, получив позитивный результат ПЦР-теста начинают паниковать. Многие — занимаются самолечением и принимают серьезные препараты без показаний. 

Также врач затронул тему сравнения Украины и стран Европы, которые проходили коронавирус без серьезных проблем — Норвегии, Дании. Он напомнил, что в этих государствах уровень жизни и здоровья людей выше чем в Украине благодаря популяризации спорта и низкому уровню вредных привычек. 

Ранее "Телеграф" писал, что новый штамм коронавируса принес новые симптомы, которые отличаются от традиционных.

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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