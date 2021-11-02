"Косит" молодых и удивляет новыми симптомами: как изменился коронавирус во время третьей волны в Украине

Потеря обоняния и вкуса перестала быть основным симптомом

В Украине фиксируют все больше случаев коронавируса штамма "Дельта", который от классического отличается не только стремительным течением, но и некоторыми симптомами. Примечательно, что на больничных койках оказывается все больше молодых людей.

Об этом рассказала врач столичного медучреждения Елена Лазаренко в комментарии ТСН.

Так, к уже "классическим" симптомам короны — потеря обоняния и вкуса — у пациентов часто наблюдают свойственные именно "Дельте" проявления болезни.

По словам врача, часто больные коронавирусом стали жаловаться на головную боль. Кроме того, наблюдается быстрое развитие пневмонии и резкое понижение сатурации.

Больные штаммом "Дельта" также жалуются на тошноту и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Доктор отмечает, что характерным для этого штамма COVID-19 является полиорганность — он способен поражать легкие, сердце, желудок, почки и другие органы.

Больные этой волны коронавируса также жаловались на гастрит, повышение давления (особенно в первые дни болезни), а затем резкое его падение.

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем опасность нового COVID-штамма "Дельта".

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