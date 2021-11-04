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У світі з’явилися перші ліки від коронавірусу: чи можна їх дістати в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Молнупіравір — поки що єдиний препарат проти ковіду у світі Новина оновлена 04 листопада 2021, 15:26
Молнупіравір — поки що єдиний препарат проти ковіду у світі

Препарат змінює генетичний код коронавірусу, атакуючи ензими, необхідні для його розмноження

У світі схвалили перший препарат, який лікує коронавірус на ранніх етапах хвороби — "Молнупіравір" виробництва американської фармкомпанії Merck. І хоч ліки ще офіційно не затвердили регулятори у США, Європі та інших країнах, Великобританія, яка у світовому топі за кількістю нових випадків ковіду, вже зарезервувала 480 тисяч курсів лікування для своїх громадян.

За інформацією The Washington Post, на сьогоднішній день "Молнупіравір" є єдиним препаратом, який можуть призначати повнолітнім мешканцям Великобританії, які щойно отримали позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Згідно з інструкцією, препарат змінює генетичний код коронавірусу, атакуючи ензими, необхідні для його розмноження. Призначений він для лікування легкої та помірної форм ковіду, при яких таблетки приймають двічі на добу протягом 5 днів.

У компанії Merck кажуть, що поки що їм не вдасться запустити "Молнупіравір" масово: мовляв, те, що було вже зроблено, розкупили, і країни зробили велике попереднє замовлення. Про Україну не йдеться, тож, ймовірно, застосовувати його у нас будуть пізніше і лише після затвердження регуляторами.

Згідно з першими результатами, цей препарат зменшує ризик потрапити до лікарні вдвічі.

Нагадаємо, українські епідеміологи помітили, що при інфікуванні штамом "Дельта" популярні у нас ліки "Ремдесивір" більше не показують колишню ефективність і не допомагають.

Теги:
#Велика Британія #Ліки #Коронавірус #Легка форма
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