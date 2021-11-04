Ліки від важких форм коронавірусу перестали працювати: що відомо

Півтора роки тому препарат вперше почали застосовувати в США, але при коронавірусі штаму "Дельта" він не показує колишніх результатів

В Україні, де чи не кожен день поспіль фіксують нові антирекорди із захворюваності та смертності від коронавірусу, продовжують рятувати найважчих пацієнтів дорогим препаратом "Ремдесивір". Однак епідеміологи помітили, що при інфікуванні штамом "Дельта" препарат більше не вказує на колишню ефективність.

Про це говорить головлікар однієї з приватних клінік Львова Тарас Жиравецький, за словами якого навіть якщо колоти "Ремдесивір" вдома з третього дня інфікування, то він не убезпечить людину від госпіталізації.

"Ремдесивір", який усі українці купують за великі гроші від 18 000 грн за 6 ампул, таке враження перестав працювати. Є спроба колег зі стаціонарів рекомендувати пацієнтам капати його вдома з третього дня для того, щоб запобігти ускладненню хвороби та цитокіновому шторму. Вже на практиці — кілька пацієнтів, яких так лікували вдома, на жаль, на 8 день зазнали класики цитокінового шторму та госпіталізації", — каже Жиравецький.

Зазначимо, що "Ремдесивір" — це противірусний препарат у класі нуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази.

Півтора роки тому в США його вперше дозволили використовувати для порятунку тяжких пацієнтів із коронавірусу, видавши дозвіл у спрощеному порядку. Втім, уже через півроку ВООЗ випустила умовну рекомендацію, в якій не рекомендується застосовувати "Ремдесивір" незалежно від стану пацієнтів, оскільки доказів, що він покращує виживання, поки що немає.

До речі, в аптеках України цього препарату практично не залишилося. При необхідності його можна дістати на замовлення з умовою доставки в 1-2 дні за ціною від 2400 грн за 1 ампулу.

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Ремдесивір при коронавірусі більше не показує ефективності

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