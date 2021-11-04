Лекарство от тяжелых форм коронавируса перестало работать: что известно

Полтора года назад препарат впервые начали применять в США, но при коронавирусе штамма "Дельта" он не показывает былых результатов

В Украине, где едва ли не каждый день кряду фиксируют новые антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса, продолжают спасать самых тяжелых пациентов дорогостоящим препаратом "Ремдесивир". Однако эпидемиологи заметили, что при инфицировании штаммом "Дельта" препарат больше не показывает былой эффективности.

Об этом говорит главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий, по словам которого даже если колоть "Ремдесивир" на дому с третьего дня инфицирования, то он не обезопасит человека от госпитализации.

"Ремдесивир", который все украинцы покупают за большие деньги от 18 000 грн за 6 ампул, такое впечатление, перестал работать. Есть попытка коллег из стационаров рекомендовать пациентам капать его дома с третьего дня для того, чтобы предотвратить осложнение болезни и цитокиновый шторм. Уже в практике — несколько пациентов, которых так лечили дома, к сожалению, на 8 день подверглись классике цитокинового шторма и госпитализации", — говорит Жиравецкий.

Отметим, что "Ремдесивир" — это противовирусный препарат в классе нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы.

Полтора года назад в США его впервые разрешили использовать для спасения тяжелых пациентов с коронавируса, выдав разрешение в упрощенном порядке. Впрочем, уже спустя полгода ВОЗ выпустила условную рекомендацию, в которой не рекомендуется применять "Ремдесивир" независимо от состояния пациентов, так как доказательств, что он улучшает выживаемость, пока нет.

К слову, в аптеках Украины данного препарата практически не осталось. При необходимости, его можно достать под заказ с условием доставки в 1-2 дня по цене от 2400 грн за 1 ампулу.

Препарат от тяжелых форм ковида можно достать только под заказ

Ремдесивир при коронавирусе больше не показывает эффективность

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