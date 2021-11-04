Укр

В мире появилось первое лекарство от коронавируса: можно ли его достать в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Молнупиравир - пока единственный препарат против ковида в мире Новость обновлена 04 ноября 2021, 15:26
Молнупиравир - пока единственный препарат против ковида в мире

Препарат изменяет генетический код коронавируса, атакуя энзимы, необходимые для его размножения

В мире одобрили первый препарат, который лечит коронавирус на ранних этапах болезни — "Молнупиравир" производства американской фармкомпании Merck. И хоть лекарство еще официально не утвердили регуляторы в США, Европе и других странах, Великобритания, которая в мировом топе по количеству новых случаев ковида, уже зарезервировала 480 тысяч курсов лечения для своих граждан.

По информации The Washington Post, на сегодняшний день "Молнупиравир" является единственным препаратом, который могут назначать совершеннолетним жителям Великобритании, которые только что получили положительный ПЦР-тест на коронавирус. Согласно инструкции, препарат изменяет генетический код коронавируса, атакуя энзимы, необходимые для его размножения. Предназначен он для лечения легкой и умеренной форм ковида, при которых таблетки принимают дважды в сутки на протяжении 5 дней.

В компании Merck говорят, что пока им не удастся запустить "Молнупиравир" массово: дескать, то, что было уже изготовлено, раскупили, и страны сделали большой предзаказ. Об Украине речи не идет, так что, вероятно, применять его у нас будут позже и только после утверждения регуляторами.

Согласно первым результатам, этот препарат уменьшает риск попасть в больницу в два раза.

Напомним, украинские эпидемиологи заметили, что при инфицировании штаммом "Дельта" популярное у нас лекарство "Ремдесивир" больше не показывает былой эффективности и не помогает.

Теги:
#Великобритания #Лекарство #Коронавирус #Легкая форма
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