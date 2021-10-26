В Украине остановился завод, который производил медицинский кислород: как вышли из ситуации

Медучреждения в регионах жалуются на нехватку кислорода для COVID-пациентов

В Украине зафиксировали исторический максимум смертности от коронавируса за все время пандемии и сама статистика заболеваемости неутешительна. При этом основной отечественный завод приостановил производство кислорода, поэтому его пришлось закупать в Польше.

Об этом заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде", опубликованном во вторник, 26 октября.

По его словам, Украина начала покупать медицинский кислород в Польше, ведь завод по его производству на западе Украины остановился. Министр отметил, что такой вариант был быстрее, чем вести кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Ляшко добавил, что кислород удалось закупить и развести в больницы в регионах достаточно быстро – за один день. Мининфраструктуры выдало все необходимые разрешения, а поставкой в медучреждения занимался поставщик кислорода.

Что касается цены на медицинский кислород в Польше, то, по словам Ляшко, она почти не отличается от украинской.

"Больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим же контрактам закрыл ее потребности", — заявил министр.

Добавим, что средняя цена тонны медицинского кислорода у украинских производителей колеблется от 10-15 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Prozorro.

Следует отметить, что в некоторых регионах больницы уже заявили о тотальной нехватке кислорода для ковидных пациентов. В частности, в Николаевской области сообщили о прекращении поставок кислорода на несколько дней, ведь его нет у главных производителей Украины.

Плачевная ситуация с кислородом и в Херсонской области, первой вошедшей в "красную" зону. Как сообщил на брифинге заместитель председателя Херсонской ОГА Николай Якименко, кислорода в регионе хватит всего на трое суток. По его словам, за сутки в Херсонской используют почти 15 тонн медицинского кислорода.

"На данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", — заявил Якименко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские волонтеры спасают жизнь, по крохам собирая деньги на кислород.