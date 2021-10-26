В Україні зупинився завод, який виготовляв медичний кисень: як вийшли із ситуації

Медзаклади у регіонах скаржаться на брак кисню для COVID-пацієнтів

В Україні зафіксували історичний максимум смертності від коронавірусу за весь час пандемії та й сама статистика захворюваності невтішна. При цьому основний вітчизняний завод призупинив виробництво кисню, через що його довелося закуповувати у Польщі.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у інтерв’ю "Українській правді", опублікованому у вівторок, 26 жовтня.

За його словами, Україна почала купувати медичний кисень у Польщі, адже завод з його виробництва на заході України зупинився. Міністр зазначив, що такий варіант був швидшим, ніж вести кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Ляшко додав, що кисень вдалося закупити та розвести у лікарні в регіонах досить швидко — за один день. Мінінфраструктури видало всі необхідні дозволи, а поставкою у медзаклади займався постачальник кисню.

Щодо ціни на медичний кисень у Польщі, то за словами Ляшка, вона майже не відрізняється від української.

"Лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби", — заявив міністр.

Додамо, що середня ціна тонни медичного кисню у українських виробників коливається у межах 10-15 тисяч. Про це свідчать дані сайту Prozorro.

Варто зазначити, що у деяких регіонах лікарні вже заявили про тотальний брак кисню для ковідних пацієнтів. Зокрема, у Миколаївській області повідомили про припинення поставок кисню на кілька днів, адже його немає у головних виробників України.

Плачевна ситуація з киснем і у Херсонській області, яка першою увійшла у "червону" зону. Як повідомив на брифінгу заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко, кисню у регіоні вистачить лише на три доби. За його словами, за одну добу на Херсонщині використовують майже 15 тонн медичного кисню.

"На даний момент дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає", — заявив Якименко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські волонтери рятують життя, по крихтах збираючи гроші на кисень.