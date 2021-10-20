У лікарнях закінчується кисень: лікарі б’ють на сполох через перебої з поставками
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В одну з лікарень перестали постачати кисень, кажуть, його не виробляють в достатній кількості в Україні.
На тлі ускладнення ситуації з коронавірусів в Україні, лікарі б’ють на сполох через брак кисню в лікарнях.
Про це свідчить повідомлення Вознесенської багатопрофільної лікарні (Миколаївська область), що розміщене у соцмережі Фейсбук.
У ньому наголошується, що заклад отримав лист від фірми "Кріогенсервис", яка постачає кисень.
"Цим листом нас попередили про те, що протягом кількох днів поставки кисню в лікарню будуть припинені через відсутність його необхідних запасів у головних виробників в Україні", — зазначається в повідомленні.
У закладі вказують, що ця ситуація знову повторюється в найкритичніший період, коли життя багатьох людей залежать від зайвого ковтка кисню.
Попри те, що пост був опублікований ще в понеділок, 19 жовтня, станом на полудень вівторка будь-яких зрушень у розвʼязанні питання немає, про що свідчать коментарі під постом від представників самої лікарні.
Як повідомлялося раніше, глава охороноздоровчого комітету Ради Михайло Радуцький заявив, що біля київського крематорію зібралася черга з катафалків. Багатьом з них доводиться стояти в черзі по дві години. При цьому він заявив, що влада не може вимагати що-небудь від народу, оскільки більшість з нардепів нехтують засобами індивідуального захисту і не проходили курс вакцинації.
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