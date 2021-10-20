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У лікарнях закінчується кисень: лікарі б’ють на сполох через перебої з поставками

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
24
Кисневі балони Новина оновлена 20 жовтня 2021, 16:35
Кисневі балони

В одну з лікарень перестали постачати кисень, кажуть, його не виробляють в достатній кількості в Україні.

На тлі ускладнення ситуації з коронавірусів в Україні, лікарі б’ють на сполох через брак кисню в лікарнях.

Про це свідчить повідомлення Вознесенської багатопрофільної лікарні (Миколаївська область), що розміщене у соцмережі Фейсбук.

У ньому наголошується, що заклад отримав лист від фірми "Кріогенсервис", яка постачає кисень.

"Цим листом нас попередили про те, що протягом кількох днів поставки кисню в лікарню будуть припинені через відсутність його необхідних запасів у головних виробників в Україні", — зазначається в повідомленні.

У закладі вказують, що ця ситуація знову повторюється в найкритичніший період, коли життя багатьох людей залежать від зайвого ковтка кисню.

У УКРРАЇНСЬКО лікарні не вистачає кисню
У УКРРАЇНСЬКО лікарні не вистачає кисню

Попри те, що пост був опублікований ще в понеділок, 19 жовтня, станом на полудень вівторка будь-яких зрушень у розвʼязанні питання немає, про що свідчать коментарі під постом від представників самої лікарні.

Як повідомлялося раніше, глава охороноздоровчого комітету Ради Михайло Радуцький заявив, що біля київського крематорію зібралася черга з катафалків. Багатьом з них доводиться стояти в черзі по дві години. При цьому він заявив, що влада не може вимагати що-небудь від народу, оскільки більшість з нардепів нехтують засобами індивідуального захисту і не проходили курс вакцинації.

Теги:
#Миколаївська область #Кисень #Коронавірус #Covid-19
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