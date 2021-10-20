В больницах заканчивается кислород: врачи бьют тревогу из-за перебоев с поставками

В одну из больниц перестали поставлять кислород, говорят, его не производят в достаточном количестве в Украине.

На фоне осложнения ситуации с коронавирусом в Украине, врачи бьют тревогу из-за нехватки кислорода в больницах.

Об этом свидетельствует сообщение Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская область), размещенное во соцсети Фейсбук.

В нем отмечается, что учреждение получило письмо от фирмы "Криогенсервис", которая поставляет кислород.

"Этим письмом нас предупредили о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых запасов у главных производителей в Украине", — отмечается в сообщении.

В заведении указывают, что эта ситуация вновь повторяется в самый критический период, когда жизни многих людей зависят от лишнего глотка кислорода.

В укринской больнице не хватает кислорода

Несмотря на то, что пост был опубликован еще в понедельник, 19 октября, по состоянию на полдень вторника каких-либо подвижек в решении вопроса нет, о чем свидетельствуют комментарии под постом от представителей самой больницы.

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