Укр

В больницах заканчивается кислород: врачи бьют тревогу из-за перебоев с поставками

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Кислородные баллоны
Кислородные баллоны

В одну из больниц перестали поставлять кислород, говорят, его не производят в достаточном количестве в Украине.

На фоне осложнения ситуации с коронавирусом в Украине, врачи бьют тревогу из-за нехватки кислорода в больницах.

Об этом свидетельствует сообщение Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская область), размещенное во соцсети Фейсбук.

В нем отмечается, что учреждение получило письмо от фирмы "Криогенсервис", которая поставляет кислород.

"Этим письмом нас предупредили о том, что в течение нескольких дней поставки кислорода в больницу будут приостановлены из-за отсутствия его необходимых запасов у главных производителей в Украине", — отмечается в сообщении.

В заведении указывают, что эта ситуация вновь повторяется в самый критический период, когда жизни многих людей зависят от лишнего глотка кислорода.

В укринской больнице не хватает кислорода
В укринской больнице не хватает кислорода

Несмотря на то, что пост был опубликован еще в понедельник, 19 октября, по состоянию на полдень вторника каких-либо подвижек в решении вопроса нет, о чем свидетельствуют комментарии под постом от представителей самой больницы.

Как сообщалось ранее, глава здравоохранительного комитета Рады Михаил Радуцкий заявил, что возле киевского крематория собралась очередь из катафалков. Многим из них приходится стоять в очереди по два часа. При этом он заявил, что власть не может требовать что-либо от народа, поскольку большинство из нардепов пренебрегают средствами индивидуальной защиты и не проходили курс вакцинации.

Теги:
#Николаевская область #Кислород #Коронавирус #Covid-19
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