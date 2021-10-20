Под крематорием очередь из катафалков: Радуцкий заявил о критической смертности от COVID-19 в Украине

При этом нардеп раскритиковал коллег, которые ходят без масок и не делают прививок от коронавируса

В Украине накануне зафиксировали исторический максимум смертей от коронавируса за сутки, а уже сегодня председатель Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что под крематорием в Киеве собралась целая очередь из катафалков.

Соответствующее заявление прозвучало с трибуны Верховной Рады.

Радуцкий отметил, что очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов.

При этом глава комитета прошелся с критикой по народным депутатам. По его словам, власть ничего не может требовать от народа, пока "80% нардепов ходят без масок, а очень большое количество депутатов, работников аппарата ВР, секретариатов комитетов не вакцинированы по сегодняшний день".

Кроме того, Радуцкий призвал коллег поддержать закон, который позволяет использовать при лечении коронавируса инновационные лекарства, имеющие прямое действие против заболевания COVID-19. Для этого необходимо разрешить экстренное использования этих препаратов.

Добавим, что в Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли 29 человек. С начала пандемии эта цифра составила -5 741. В Киевской области за сутки было 18 смертей, с начала пандемии — 3052.

Киевский крематорий - единственный крематорий, который работает в Киеве. Расположен он рядом с Байковым кладбищем. В нем есть три прощальных зала и четыре печи. За день здесь осуществляют 20-30 кремаций. Добавим, что тело вместе с гробом сгорает за полтора часа при температуре около тысячи градусов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по состоянию на утро среды, 20 октября, в Украине снова зафиксировали 495 летальных случаев.