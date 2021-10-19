Укр

Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии

Автор
Геннадий Лубенец
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Главные события дня
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 19 октября.

Коронавирус в Украине

COVID-19
COVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника, 19 октября, зафиксировали 15579 новых случаев коронавируса, что на 6 тысяч больше, чем сутками ранее. При этом смертность от COVID-19 в стране достигла исторического максимума.

В связи с ухудшением эпидобстановки в Украине в правительстве поставили цель прививать в неделю не менее 1,5 млн человек.

Министр Абрамовский подал в отставку

Роман Абрамовский
Роман Абрамовский

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, что министр окружающей среды Роман Абрамовский написал заявление о сложении полномочий.

В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа"

Александр Корниенко
Александр Корниенко

Во вторник, 19 октября, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост первого вице-спикера Верховной Рады главы пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Данное решение поддержали 256 депутатов.

Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев

Юлия Привалова
Юлия Привалова

Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.

Мария Гонта умерла от COVID-19

Мария Гонта
Мария Гонта

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.

Теги:
#Коронавирус #Роман Абрамовский #Итоги дня #Александр Корниенко #Covid-19
Главные события дня
Украина
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
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Главные события дня
Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
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