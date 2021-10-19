Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии
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Вечерний дайджест главных новостей 19 октября.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро вторника, 19 октября, зафиксировали 15579 новых случаев коронавируса, что на 6 тысяч больше, чем сутками ранее. При этом смертность от COVID-19 в стране достигла исторического максимума.
В связи с ухудшением эпидобстановки в Украине в правительстве поставили цель прививать в неделю не менее 1,5 млн человек.
Министр Абрамовский подал в отставку
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, что министр окружающей среды Роман Абрамовский написал заявление о сложении полномочий.
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа"
Во вторник, 19 октября, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост первого вице-спикера Верховной Рады главы пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Данное решение поддержали 256 депутатов.
Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев
Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.
Мария Гонта умерла от COVID-19
Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.
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