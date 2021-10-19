Итоги дня 19 октября: рекорд смертности от COVID-19, отставка министра экологии

Вечерний дайджест главных новостей 19 октября.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро вторника, 19 октября, зафиксировали 15579 новых случаев коронавируса, что на 6 тысяч больше, чем сутками ранее. При этом смертность от COVID-19 в стране достигла исторического максимума.

В связи с ухудшением эпидобстановки в Украине в правительстве поставили цель прививать в неделю не менее 1,5 млн человек.

Министр Абрамовский подал в отставку

Роман Абрамовский

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, что министр окружающей среды Роман Абрамовский написал заявление о сложении полномочий.

В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа"

Александр Корниенко

Во вторник, 19 октября, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост первого вице-спикера Верховной Рады главы пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Данное решение поддержали 256 депутатов.

Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев

Юлия Привалова

Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.

Мария Гонта умерла от COVID-19

Мария Гонта

Заслуженная артистка Украины Мария Гонта умерла от осложнений коронавируса. Ей было 83 года.