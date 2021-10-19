В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)

Александра Корниенко на посту первого вице-спикера поддержали 256 депутатов

Во вторник, 19 октября, Верховная Рада проголосовала за назначение на пост первого вице-спикера Верховной Рады главы пропрезиденсткой партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Данное решение поддержали 256 депутатов.

Об этом со здания парламента сообщает корреспондент "Телеграфа".

Голоса за кандидатуру Корниенко распределились таким образом:

"Слуга народа" — 222 голоса "за";

"Довіра" — 17;

"За майбутнє" — 15;

внефракционные нардепы — 4.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Тем временем никто из фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина", ОПЗЖ и "Голоса" кандидатуру Корниенко не поддержал.

То, что первым вице-спикером Рады станет именно глава партии "Слуга народа", источники в парламенте сообщали "Телеграфу" давно. Уже известно, что Корниенко не оставит руководство партией и будет совмещать обе должности.

Кто такой Александр Корниенко

До карьеры в партии "Слуга народа" Александр Корниенко сменил множество профессий: от бизнес-тренера и консультанта по развитию до продюсирования в сфере шоу-бизнеса.

В политике его имя появилось в 2015 году, когда он стал руководителем предвыборной кампании кандидата на пост мэра Николаева Александра Сенкевича от "Самопомощи". А уже через 4 года после этого Корниенко возглавил предвыборные штабы партии "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского. В Раду политик прошел по спискам и возглавил партию "Слуга народа".

Неоднократно новоиспеченный первый вице-спикер становился героем скандалов. Один из самых запоминающихся произошел год назад в Николаеве при участии еще одного "слуги" — Давида Арахамии. Нардепы не учли, что их записывают микрофоны и диктофоны николаевских журналистов, и вовсю обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции.

Корниенко подметил, что Аллахвердиева — "вообще красотка".

"Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг too much… Ну, баба рабочая, вообще. Как корабельная сосна", — сказал Корниенко, а Арахамия согласился.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика (18+).

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