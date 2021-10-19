Невестка Кернеса поплатилась за неудачную шутку про украинцев

Продукцию YARO изъяли из продажи три известные компании

Фотография на фоне Кремля (РФ) и неудачная шутка про бандеровцев завершились для основательницы компании здорового питания YARO Юлии Приваловой отказом от ее продукции со стороны сети "Сильпо", маркетплейса "Розетка" и кафе Idealist.

Об этом во вторник, 19 октября, сообщил активист Сергей Стерненко.

Так, после огласки в социальных сетях и СМИ откровенно украинофобской позиции Юлии Приваловой известные сети один за другим стали отказываться от продукции торговой марки YARO.

"Еще вчера Rozetka продавала 56 наименований Yaro, и в наличии они были почти все, и сегодня в течение дня большинство товаров были удалены, а на всех 20 позициях, которые еще показывает в поиске, стоит пометка «отсутствует в продаже». Это единственно правильное решение, которое может быть в такой ситуации", — написал Стерненко и прикрепил соответствующие фото.

Страница "Розетки" до скандала

Страница "Розетки" после скандала

Таким же образом с продукцией YARO поступили "Сильпо" и сеть кафе Idealist.

Стоит отметить, что извинений за неудачную шутку про украинцев от Юлии Приваловой так и не было, а после скандала она закрыла доступ к своей странице в Instagram.

Напомним, что Юлия Привалова является дочерью действующего мэра города Сокиряны, что в Черновицкой области, Василия Козака. А ее брат — Владимир Козак — народный депутат от партии "Слуга народа". К слову, муж Юлии — Даниил Привалов — это сын умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, рэпер из Сум отличился украинофобией, а потом оправдался образом "ватника". Пользователи сети ему этого не простили.