Невістка Кернеса поплатилася за невдалий жарт про українців

Продукцію YARO вилучили з продажу три відомі компанії

Фотографія на фоні Кремля (РФ) і невдалий жарт про бандерівців завершився для засновниці компанії здорового харчування YARO Юлії Привалової відмовою від її продукції з боку мережі "Сільпо", маркетплейсу "Розетка" та кафе Idealist.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив активіст Сергій Стерненко.

Так, після розголосу у соціальних мережах та ЗМІ відверто українофобської позиції Юлії Привалової відомі мережі один за одним почали відмовлятися від продукції торгової марки YARO.

"Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка «відсутній у продажу». Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації", — написав Стерненко і прикріпив відповідні фото.

Сторінка "Розетки" до скандалу

Сторінка "Розетки" після скандалу

Таким же чином з продукцією YARO зробили "Сільпо" та мережа кафе Idealist.

Варто зазначити, що вибачень за невдалий жарт про українців від Юлії Привалової так і не було, а після скандалу вона закрила доступ до своєї сторінки у Instagram.

Нагадаємо, що Юлія Привалова є донькою чинного мера міста Сокиряни, що у Чернівецькій області, Василя Козака. А її брат — Володимир Козак — народний депутат від партії "Слуга народу". До слова, чоловік Юлії — Данило Привалов — це син померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, репер із Сум відзначився українофобством, а потім виправдався образом "ватника". Користувачі мережі йому цього не пробачили.