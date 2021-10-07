"Я ї**в твою мову": репер із Сум відзначився українофобством, а потім виправдався образом "ватника"

Мешканець Сум відверто висміював українську мову та деякі слова

Реп-виконавець із Сум Дмитро Тимченко оскандалився, коли під час батлу у Харкові назвав українську мову "нарєчієм", українців — "хохлами" та заявив, що українська мова викликає у нього відчуття блювоти.

На інцидент звернув увагу блогер Сергій Стерненко на своєму Youtube-каналі.

Судячи з кадрів, репер під ніком Plane Dead "батлився" проти іншого репера, який був родом зі Львова та говорив українською. Під час виступу чоловік дозволив собі ряд відверто антиукраїнських висловлювань.

"Щоб ви розуміли кого мені підсунув лисий. Це довб**** в батлі тільки українською… По друге, що таке "наразі" — це індійський посол?… Я все дитинство ***ав твою мову тим, що вчився у російській школі"… Через таких як ти Московський проспект переіменували у ***чий Турбоатом", — прозвучало під час виступу Дмитра Тимченка.

Стерненко вказує, що вибачень за такі слова недостатньо, а за сказане передбачена кримінальна відповідальність за статтею 161 ККУ (розпалювання ворожнечі проти українців).

До речі, репер після критики користувачів мережі записав відео з вибаченнями. У ньому Тимченко стверджує, що "сказане у батлі ніколи не мається на увазі у реальному житті". І всі вищевказані слова говорилися у образі "ватника", який він використав. Після цього репер закрив усі свої сторінки у соціальних мережах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відома українська блогерка Саша Пустовіт нарвалася на критику через російську мову.