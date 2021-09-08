Сашу Бо захейтили у мережі через російську мову — блогер відповіла

Саша Бо заговорила російською і нарвалася на критику користувачів мережі.

Україномовна блогер з Івано-Франківська Саша Бо стала учасницею нового кулінарного шоу відомого в Україні кухаря Ектора Хіменес-Браво. Дівчина стала героїнею першого випуску і приготувала разом з Екотором кілька страв з авокадо.

На шоу обидва учасники говорили російською мовою, за що Ектор і подякував Саші. "Спасибі Саша, що говорити зі мною однією мовою, я кохаю, як звучить українська мова, сподіваюся скоро освою і її", — написав Ектор в своєму Інстаграм (орфограми. Автора збережена, — прим. Ред.).

При цьому під відео в Інстаграмі Ектора розгорілася ціла дискусія, через те, що Саша, як і Ектор, говорила російською.

"Саша взагалі не щира, і навіщо ця російська?", "Для чого російською? Ектор так довго живе в Україні, точно вже і українську розуміє. Та й на" МастерШеф" у учасників є перекладач. Все ясно з вами", "Так лего підлаштуватися під російську мову ... розчарування", — пишуть в коментарях українці.

Саша Бо в Інстаграм своєю чергою відповіла на нападки критиків і заговорила про подвійні стандарти.

"Вчора вийшло інтерв’ю з Хіменес-Браво, і я навіть не думала, що мене вилиють тонну бруду через те, що я розмовляла не українською. І людям байдуже, що я завжди відстоюю рідну солов’їну, обожнюю місто і країну, в якій я живу, підтримую українського виробника і мистецтво в цілому", — написала Саша.

"Те, що у кожної людини є свої ідеали і стандарти — це нормально. Просто у багатьох вони подвійні. Я буду продовжувати робити те, що люблю. А ще я люблю людей, якою мовою вони б не спілкувалися", — додала дівчина.

Хто така Саша Бо

26-річна Саша Бо — відомий український блогер і мама двох синів. Вона вважається першим україномовним блогером, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Інстаграм.

У липні цього року стало відомо про розлучення Саші Бо з блогером Ігорем Пустовітом. Вони прожили разом п’ять років.