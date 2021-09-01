Судья "МастерШефа" назвал украинок "суперженщинами" и заявил, что хочет жениться

По мнению Эктора Хименес-Браво, украинки видят мужчин насквозь и поэтому могут сразу дать от ворот поворот.

Самый известный судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво редко рассказывает что-то о своей личной жизни. Однако иногда он приоткрывает завесу тайны и решает обсудить ее со своими поклонниками. На этот раз кулинар рассказал, какими чертами, по его мнению, обладают украинки и даже признался, что хотел бы создать семью именно с девушкой из Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Инстаграм.

Ведущий убежден, что украинки — самые красивые женщины. Он также считает, что они видят мужчин насквозь и поэтому не дают себя завоевать.

"Украинские женщины не давали себя завоевывать, они будто видят мужчин насквозь и сразу знают — стоит или не стоит завязывать какие-либо отношения. Или вы получаете резкий отказ, или они расположены к общению с вами", — пишет Эктор.

"Они и красивые, ухаживают за собой, и работают, и заботятся о муже, и дети всегда в приоритете — это суперженщина", — отмечает повар.

Также он заявил, что однажды хотел бы создать семью именно с украинкой.

"Я хотел бы создать семью с украинкой. Они те, кто созданы для этого — уют, семейный очаг и доверие. Те, кто создают семью", — говорит судья "МастерШефа".

Напомним, ранее судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, почему сложно работать с украинцами.