Сашу Бо захейтили в сети из-за русского языка - блогер ответила

Саша Бо заговорила на русском и нарвалась на критику пользователей сети.

Украиноязычная блогер из Ивано-Франковска Саша Бо стала участницей нового кулинарного шоу известного в Украине повара Эктора Хименес-Браво. Девушка стала героиней первого выпуска и приготовила вместе с Экотором несколько блюд из авокадо.

На шоу оба участника говорили на русском языке, за что Эктор и поблагодарил Сашу. "Спасибо Саша, что говорить со мной на один язык, я кохаю, как звучит украинский язык, надеюсь скоро освою и его", — написал Эктор в своем Инстаграм (орфогр. автора сохранена, — прим. ред.).

При этом под видео в Инстаграме Эктора разгорелась целая дискуссия, из-за того, что Саша, как и Эктор, говорили на русском.

"Саша вообще не искренняя, и зачем этот русский?", "Для чего на русском? Эктор так долго живет в Украине, точно уже и украинский понимает. Да и на "МастерШеф" у участников есть переводчик. Все ясно с вами", "Так лего подстроиться под русский язык… разочарование", — пишут в комментариях украинцы.

Саша Бо в Инстаграм в свою очередь ответила на нападки критиков и заговорила о двойных стандартах.

"Вчера вышло интервью с Хименес-Браво, и я даже не думала, что меня вылейте тонну грязи из-за того, что я разговаривала не на украинском. И людям безразлично, что я всегда отстаиваю родной соловьиный, обожаю город и страну, в которой я живу, поддерживаю украинского производителя и искусство в целом", — написала Саша.

"То, что у каждого человека есть свои идеалы и стандарты — это нормально. Просто у многих они двойные. Я буду продолжать делать то, что люблю. А еще я люблю людей, на каком языке они бы не общались", — добавила девушка.

Кто такая Саша Бо

26-летняя Саша Бо — известный украинский блогер и мама двоих сыновей. Она считается первым украиноязычным блогером, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Инстаграм.

В июле этого года стало известно о разводе Саши Бо с блогером Игорем Пустовитом. Они прожили вместе пять лет.