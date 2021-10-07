Укр

"Я е**л твой язык": рэпер из Сум отличился украинофобством, а потом оправдался образом "ватника"

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Дмитрий Тимченко Новость обновлена 07 октября 2021, 19:58
Дмитрий Тимченко

Житель Сум откровенно высмеивал украинский язык и некоторые слова

Рэп-исполнитель из Сум Дмитрий Тимченко оскандалился, когда во время батла в Харькове назвал украинский язык "наречием", украинцев — "хохлами" и заявил, что украинский язык вызывает у него ощущение рвоты.

На инцидент обратил внимание блогер Сергей Стерненко на своем Youtube-канале.

Судя по кадрам, рэпер под ником Plane Dead "батлился" против другого рэпера, который был родом из Львова и говорил на украинском. Во время выступления мужчина позволил себе ряд откровенно антиукраинских высказываний.

"Чтобы вы понимали кого мне подсунул лысый. Это дол**** в батле только на украинском... Во-вторых, что такое "наразі"- это индийский посол?... Я все детство ***ал твой украинский язык тем, что учился в русской школе... Из-за таких как ты Московский проспект переименовали в ***чий Турбоатом", — прозвучало во время выступления Дмитрия Тимченко.

Стерненко указывает, что извинений за такие слова недостаточно, а за сказанное предусмотрена уголовная ответственность по статье 161 УК (разжигание вражды против украинцев).

Кстати, рэпер после критики пользователей сети записал видео с извинениями. В нем Тимченко утверждает, что "сказанное в батле никогда не подразумевается в реальной жизни". И все вышеуказанные слова говорились в образе "ватника", который он использовал. После этого рэпер закрыл все свои страницы в социальных сетях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известная украинская блогера Саша Пустовит нарвалась на критику за русский язык.

Теги:
#Харьков #Скандал #Украинский язык
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