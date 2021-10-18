Невістка Кернеса на тлі Кремля "наїхала" на українців: що про неї відомо

Після скандалу жінка закрила сторінки у соцмережі, де з'явився невдалий жарт про бандерівців

Засновниця компанії здорового харчування YARO Юлія Привалова оскандалилася після того, як на її сторінці зʼявилося спочатку фото на фоні Кремля (РФ), а потім невдалий жарт про бандерівців. У мережі вже заговорили, що бізнесвумен "похоронила свою компанію".

Все, що відомо про цю ситуацію, дізнався "Телеграф".

Так, у Instagram зʼявилося фото, на якому Юлія та її чоловік Данило Привалов — син Геннадія Кернеса — весело посміхаються на фоні Кремля на Червоній площі у самісінькому центрі Москви (РФ).

Один з користувачів мережі написав під публікацією коментар: "Сепари", після чого Привалова залишила анекдот про бандерівців:

"Зустрічаються якось два бандерівці, один іншому каже:

– А я москалям гидоту зробив.

– Яку?

– А я їм на Красній площі нас**в.

– І шо, вони тобі нічого не зробили?

– Так я по-тихому, у штани".

Скріншот з Instagram Юлії Привалової

Хто така Юлія Привалова?

Для розуміння ситуації варто зазначити, що Юлія Привалова — донька чинного мера міста Сокиряни Чернівецької області Василя Козака. Її брат — народний депутат Володимир Козак, який пройшов у Верховну Раду від партії "Слуга народу".

Крім того, Юлія Привалова — засновник відомого в Україні сервісу доставки здорової їжі YARO, продукцію якого продають у багатьох супермаркетах. А ще Привалова має 2 заклади громадського харчування у Києві YARO Healthy Point та YARO Healthy Cafe Lipki.

Додамо, що чоловік Юлії Привалової — Данило — є сином померлого мера Харкова Геннадія Кернеса. У 2020 році Данило Привалов очолив закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", уставний фонд якого складає 135 мільйонів гривень.

Дані з сайту YARO

До слова, після критики до публікації Привалової у Instagram вона одразу видалила коментар з жартом про бандерівців, а згодом і зовсім закрила свій аккаунт.

Зараз сторінка Юлії Привалової у Instagram виглядає так

У мережі фото невістки Кернеса на тлі Кремля без уваги також не залишили. Зокрема, після того як про інцидент написав волонтер та громадський діяч Віталій Дайнега, у коментарях до допису на Юлію Привалову посипалося безліч критики.

Користувачі писали, що таким чином вона "похоронила" свій бізнес. Ще дехто назвав невдалий жарт про бандерівців "самосправджувальним". Крім того, громадяни почали закликати великі українські супермаркети припинити продавати продукцію її торгової марки.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" раніше, словесна перепалка розгорілася між журналістами Аркадієм Бабченком та Олесею Бацман. Причиною сварки став Моргенштерн і його пропозиція назвати інтервʼю з Дмитром Гордоном — "Гордон і Г***н".